Jeder kennt ihn: Diesen einen Song, zu dem man nächtelang durchgetanzt hat, der einem ganz besondere Momente beschert hat oder der einfach direkt ins Herz gegangen ist. Wunschmusik und Grüße werden bei "Musik für Sie" zwar immer gesucht, doch in der aktuellen Sendung soll es auch um eure ganz persönlichen Lieblingslieder und die dazugehörigen Geschichten gehen. Am 22. April ab 20:15 Uhr spielen Uta Bresan und Peter Heller eure Hits und die persönlichen Lieblingslieder der Schlagerstars. Natürlich werden dabei auch wieder Nachrichten überbracht und Grüße in die Welt hinaus geschickt.