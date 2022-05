Ein Selfie mit Roland Kaiser, ein Fan-Treffen mit der Kelly Family oder eine Autogrammstunde mit Andrea Berg. Viele Fans von Künstlerinnen und Künstlern haben ihre Stars schon einmal persönlich getroffen und waren dabei wahrscheinlich mächtig aufgeregt. Bei "Musik für Sie" werden diesmal nicht nur Wunschmusik und Grüße, sondern auch eure Bilder und Geschichten mit euren Idolen gesucht. Am 27. Mai ab 20:15 Uhr spielen Uta Bresan und Peter Heller dann die Hits eurer Lieblings-Stars . Natürlich werden dabei auch wieder Nachrichten überbracht und Grüße in die Welt hinaus geschickt.

Das Moderatoren-Duo freut sich außerdem wieder auf spannende Gäste. Getalkt wird etwa mit Sängerin und Schauspielerin Senta-Sofia Delliponti. Sie durchlebt gerade eine spannende Zeit, denn vor Kurzem hat sie sich von ihrem Künstlernamen "Oonagh" losgesagt und tritt in Zukunft nur noch als Senta auf. Mit "Was immer es ist" hat sie auch eine neue Single veröffentlicht. Doch die Sängerin hat auch schwere Momente durchlebt. Erst vergangene Woche machte sie öffentlich, in einer U-Bahn sexuell belästigt worden zu sein.