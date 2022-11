Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen runter und die Weihnachtsmarkt-Saison naht. Die heimelige Winterzeit ist - nicht nur wegen Weihnachten - die Zeit der Familie. Auch bei "Musik für Sie" geht es um die Familie und es werden eure Familien-Bilder und Grüße gesucht. Doch auch die Familien der Schlagerstars sind Thema, schließlich gibt es in der Schlagerwelt viele Familien-Geschichten zu erzählen - von den Reims bis zur Kelly Family. Am 18. November ab 20:15 Uhr spielen Uta Bresan und Peter Heller dann die Hits eurer Lieblings-Stars und überbringen auch wieder eure Nachrichten und Grüße.

Bei "Musik für Sie" im Gespräch: Claudia Jung. Bildrechte: Manfred Esser

Das Moderatoren-Duo freut sich außerdem wieder auf spannende Gäste. Getalkt wird etwa mit Claudia Jung. Die 58-Jährige hat erst im Oktober ihr neues Album "Einfach Jung" veröffentlicht und darauf ist sogar ihr Hund zu hören. Die ganze Story erzählt sie bei "Musik für Sie". Zugeschaltet sein wird außerdem eine österreichische Schlagersängerin, die in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist. In ihrer Heimat ist "Die Mayerin" aber bereits ein Star. Auch im MDR war sie schon des öfteren zu sehen, etwa bei den Starnächten oder der "Gartenparty der Stars". Im Gespräch mit Uta Bresan könnt ihr sie noch besser kennenlernen.



Im Web-Talk, im Anschluss an diese Ausgabe von "Musik für Sie", erwarten Uta Bresan und Peter dann Albert-Mario Lampel - Frontmann der Party-Schlagerband "Die Draufgänger". Die Band muss sich nach nur einem Jahr schon wieder von ihrer Sängerin Chiara verabschieden. Warum und wie die Jungs jetzt ohne weibliche Unterstützung weitermachen, verrät er uns sicher im Web-Talk. Dort wird er auch eure Fragen beantworten.