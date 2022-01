Das Jahr ist noch jung und bei "Musik für Sie" geben Uta Bresan und Peter Heller am 28. Januar ab 20:15 Uhr einen Ausblick auf das Schlagerjahr 2022. Außerdem schauen sich die beiden an, was einige Künstler, die sich die Zuschauer und Zuschauerinnen im vergangenen Jahr gewünscht haben, heute so machen. Natürlich werden auch diesmal wieder jede Menge Musikwünsche erfüllt und Grüße in die Welt gesendet. Dabei interessiert uns diesmal ganz besonders: Worauf freut ihr euch 2022 und welche Stars wollt ihr unbedingt wieder auf der Bühne sehen?

Fantasy, Christin Stark und Sonia Liebing im Interview

Schlagersängerin Sonia Liebing Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner Neben viel Musik gibt es natürlich auch wieder tolle Gäste, die in der Sendung zugeschaltet werden. Mit dabei sind am 28. Januar unter anderem die Herren von Fantasy. Gerade erst kam ihre neue Single "Wovon träumst du denn" heraus, das neue Album "Lieder unseres Lebens" steht im Februar in den Startlöchern. Viel zu besprechen gibt es natürlich auch mit Christin Stark, die sich im April auf Nachwuchs mit ihrem Ehemann Matthias Reim freut. Schlagerstar Sonia Liebing, die mit "Spuren der Liebe" genau wie Fantasy auch einen brandneuen Song bei "Musik für Sie" im Gepäck hat, ist diesmal gleich doppelt im Einsatz: Erst wird sie mit Uta Bresan und Peter Heller in der Sendung sprechen, direkt im Anschluss an die Fernsehsendung beantwortet sie außerdem die Fragen der Fans im Webtalk auf der Facebook-Seite von Meine Schlagerwelt und auf meine-schlagerwelt.de.

Eure Grüße in der Sendung

Er sammelt die Nachrichten und Grüße der Zuschauer: Peter Heller Bildrechte: MDR/Tom Schulze Neben der Wunschmusik der Zuschauer wird es auch wieder die Möglichkeit geben, während der Sendung Grüße direkt ins Studio zu schicken. Peter Heller sorgt dafür, dass diese auch gut beim Adressaten ankommen. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Grüße und Kommentare des Publikums. Natürlich wird auch Moderator und Schlagersänger Ross Antony wie immer für eine große Überraschung sorgen. Unterstützung hat er sich diesmal bei Schlagersänger Olaf Berger geholt.



Selbstverständlich wird es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting geben - dieses Mal stehen drei Hits vom Schlagerstar mit der rauen Stimme, Ben Zucker, zur Auswahl. Das Voting startet am 27. November um 20:00 Uhr auf meine-schlagerwelt.de.

Hinweise zu euren Nachrichten