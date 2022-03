Die aktuelle Sendung "Musik für Sie" am 25. März ab 20:15 Uhr mit Uta Bresan und Peter Heller steht ganz im Zeichen des gerade begonnenen Frühlings. Es werden auch wieder jede Menge Musikwünsche erfüllt, Nachrichten überbracht und Grüße in die Welt hinaus geschickt. Dieses Mal interessieren uns ganz besonders: Eure Eindrücke, Bilder und Videos vom noch ganz jungen Frühling. Ob Schnappschüsse von Frühlingsblumen, sprießenden Knospen oder Impressionen von Frühlings-Spaziergängen. Zeigt uns, wie ihr den Frühling genießt und natürlich, mit wem ihr das am liebsten macht. Und vielleicht lasst ihr einen Frühlingsgruß für sie oder ihn da.

Talkgäste: Daniela Alfinito, Frank Zander und Eric Philippi

Daniela Alfinito ist aktuell mit ihrem neuen Album "Löwenmut" auf Tour. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Das Moderatoren-Duo freut sich natürlich wieder auf spannende Gäste. Schlagersängerin und "Amigo"-Tochter Daniela Alfinito bekommt gleich noch einen nachträglichen Glückwunsch, sie hatte am 11. März Geburtstag. Die Sängerin wird verraten, was sie am Frühling ganz besonders mag. Ein wenig kann man sich das schon denken: Als Hundebesitzerin (in Teilzeit) wird sie lange Spaziergänge in der zum Leben erwachenden Natur mit ihrer Fellnase wohl besonders lieben. Für die Sängerin hat das Jahr 2022 mit einem Riesenerfolg begonnen. Ihr Album "Löwenmut", das im Januar erschienen ist, kletterte auf Platz eins der Charts.

Cover des Best-Off-Albums von Frank Zander "Meine coolsten Hits". Bildrechte: Telamo Außerdem gibt es einen Livetalk mit dem Berliner Schlager-Urgestein Frank Zander. Der Sänger, Maler und Wohltäter ist Anfang Februar unglaubliche 80 Jahre alt geworden. Ändern wird sich im Leben des Künstlers jedoch erst einmal nicht allzu viel. So hat er vor kurzem ein Best-Of-Doppelalbum veröffentlicht und damit sogar die Charts erobert. Eine neue Single "Freunde wie Felsen" ist ebenfalls erschienen.



Der dritte Talk-Gast der Sendung ist Eric Philippi. Er hat gerade in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt. Gemeinsam mit Howard Carpendale hat er "Weiße Taube" als Duett aufgenommen und in Auszügen auf Instagram veröffentlicht.

Eure Grüße in der Sendung

Er sammelt die Nachrichten und Grüße der Zuschauer: Peter Heller Bildrechte: MDR/Tom Schulze Neben der Wunschmusik der Zuschauer wird es auch die Möglichkeit geben, während der Sendung Grüße direkt ins Studio zu schicken. Peter Heller sorgt dafür, dass diese gut beim Adressaten ankommen. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Grüße und Kommentare des Publikums. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können außerdem auf Entertainer und Schlagersänger Ross Antony gespannt sein, der für eine große Überraschung sorgt. Unterstützung hat er sich dafür bei Schlagersänger und Moderator Bernhard Brink geholt.



Selbstverständlich wird es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting geben - dieses Mal stehen drei Hits von Schlagerstar Beatrice Egli zur Auswahl. Das Voting startet am 24. März um 20:00 Uhr auf meine-schlagerwelt.de.

Hinweise zu euren Nachrichten