Uta Bresan präsentiert "Musik für Sie" Bildrechte: MDR/Tom Schulze

Uta Bresan präsentiert die Wunschmusik der Zuschauer und es gibt auch wieder die Möglichkeit, direkt in der Sendung zu grüßen und/oder zu gratulieren. Passend zur Fußball-EM stehen beim Voting zum "Wunschhit des Abends" dieses Mal drei Fußballtitel zur Auswahl. Das Voting startet am 24. Juni um 20:00 Uhr.

Peter Heller unterstützt Uta Bresan vor allem auch als Experte in Sachen soziale Medien. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Wünsche und Kommentare der Zuschauer. Dritter im Bunde ist Moderator und Schlagersänger Ross Antony. Er sorgt wie immer für eine Überraschung. Nach der Sendung gibt es noch einen Livestream mit den Fragen der Zuschauer. Zu Gast ist dieses Mal Schlagersänger Mitch Keller.