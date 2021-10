Uta Bresan im Studio Bildrechte: MDR/Tom Schulze

Auch im Oktober werden bei "Musik für Sie" mit Uta Bresan und Peter Heller wieder die Musikwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer erfüllt und deren Grüße in die Welt gesandt. Und was könnte zeitlich besser passen, als den goldenen Herbst zu feiern, der in ganz Deutschland Einzug hält. Neben viel Musik gibt es natürlich auch wieder tolle Gäste, die in die Sendung zugeschaltet werden. Einem der Gäste können Uta Bresan und Peter Heller dann auch direkt in der Sendung nachträglich zum Geburtstag gratulieren.