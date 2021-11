Auch im November werden bei " Musik für Sie" mit Uta Bresan und Peter Heller wieder die Musikwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer erfüllt und deren Grüße in die Welt gesandt. Dieses Mal steht die Sendung ganz im Zeichen der Adventsdekoration. Kurz vor dem ersten Advent wird schließlich bei vielen Menschen gebastelt, gebacken und dekoriert.

Inka Bause wird live zugeschaltet sein. Bildrechte: imago images/Future Image

Neben viel Musik gibt es natürlich auch wieder tolle Gäste, die in der Sendung zugeschaltet werden. Gleich zwei Gästen können Uta Bresan und Peter Heller dann auch direkt in der Live-Schalte nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Mitte November feierte Schlagersänger Rudy Giovannini seinen 47. Geburtstag. Der Südtiroler Tenor und Sänger wird in der Sendung genauso live zugeschaltet werden wie die Sängerin und Moderatorin Inka Bause. Auch sie feierte im November Geburtstag und hat außerdem zu ihrem Song "Fühlst Du Dein Herz" ein neues Video veröffentlicht.



Nach der Fernsehsendung wird es zudem wieder einen exklusiven "Musik für Sie"-Webtalk geben. Auf der Facebook-Seite von Meine Schlagerwelt und auf meine-schlagerwelt.de wird sich dieses Mal Schlager-Newcomer Daniel Sommer den Fragen von Fans und Zuschauern stellen.