Auch 2021 kann es leider kein Oktoberfest in München geben. Wie schon 2020 wurde das legendäre Volksfest vorsorglich abgesagt. Normalerweise wäre am vergangenen Samstag die Eröffnung gewesen und die Wiesn aktuell so richtig im Gange. Als kleine Entschädigung steht deshalb die kommende Folge von "Musik für Sie" im Zeichen des Oktoberfestes. Uta Bresan begrüßt Sie natürlich im Dirndl und Peter Heller wird in Lederhosen im Studio stehen. Dazu gibt es Ihre Grüße und Wünsche und natürlich Ihre liebsten Wiesn-Hits. Also machen Sie es sich mit einer Maß und einer Brezn gemütlich für eine Wiesn dahoam.

Talkgäste aus dem Süden

Matterhorn bezwungen, Album veröffentlicht: Beatrice Egli hat Grund zur Freude. Bildrechte: imago images/Future Image Mit den Talkgästen der Sendung geht es thematisch nicht nach München, sondern sogar noch etwas weiter in den Süden. Das Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger und Alfons Haider werden zugeschaltet sein, denn die beiden präsentieren nur einen einen Tag später im MDR und dem ORF die legendäre "Starnacht aus der Wachau". Die Starnacht-Arena steht inmitten eines der bezauberndsten Flusstäler Europas - der Wachau entlang der Donau in Österreich. Barbara Schöneberger und Alfons Haider werden Rede und Antwort stehen, worauf wir uns bei dieser Show freuen können.



Auch der zweite Talkgast kommt aus dem Süden: Die sympathische Schweizerin Beatrice Egli. Hinter ihr liegen ziemlich turbulente Wochen. Ende August veröffentlichte sie ihr neues Album "Alles was du brauchst". Nur wenige Tage zuvor meisterete sie ihre Challenge und erklomm das Matterhorn. Es gibt also einiges zu bereden mit der 33-Jährigen. Deshalb ist sie auch im Anschluss an die Sendung im Web-Talk zu Gast und beantwortet dort eure Fragen.

Ein Vorgeschmack auf den Freitagabend: Uta Bresan im Dirndl. Bildrechte: Uta Bresan Natürlich präsentiert Uta Bresan wieder die Wunschmusik der Zuschauer und es gibt die Möglichkeit, während der Sendung Grüße oder Wünsche zu schicken. Dass die Grüße auch gut ankommen, dafür sorgt Peter Heller. Er unterstützt Uta Bresan als Experte in Sachen soziale Medien. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Wünsche und Kommentare der Zuschauer. Dritter im Bunde ist Moderator und Schlagersänger Ross Antony. Er sorgt wie immer für eine Überraschung.



Natürlich gibt es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting - dieses Mal stehen drei stimmungsvolle Titel von "Die Draufgänger" zur Auswahl. Das Voting startet hier am 23. September um 20:00 Uhr.

Eure Grüße in der Sendung