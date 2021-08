Zugegeben, so richtig sommerlich waren die Temperaturen in diesem Jahr bei uns nur an sehr wenigen Tagen. Doch auch ohne strahlenden Sonnenschein dürften viele Menschen ihren wohlverdienten Urlaub genossen haben oder noch genießen. Noch schöner wird der Sommerurlaub, wenn man die Liebsten daheim mit einem Gruß im TV überraschen kann. Mit dem Thema "Urlaub" liegt die aktuelle Ausgabe der Sendung "Musik für Sie" deshalb genau richtig.

Dass Urlaub aber auch gefährlich sein kann, beweist ein Talkgast der Sendung: Vincent Gross . Der Schweizer ist nach seinem Fahrrad-Unfall Anfang Juli mittlerweile aber wieder wohlauf und hat in dieser Woche sogar seinen 25. Geburtstag gefeiert. Außerdem freuen wir uns auf die "Lederhosen-Rockerin" Melissa Naschenweng . Die 31-jährige Österreicherin machte ihre Fans vor wenigen Wochen mit neuer Musik glücklich - sie veröffentlichte ihre Single "Traktorführerschein" . Außerdem bei "Musik für Sie" dabei: Anna-Carina und Stefan Mross . Das Schlagerpaar ist im Web-Talk im Anschluss an die Sendung zu Gast und beantwortet dort eure Fragen.

Uta Bresan präsentiert "Musik für Sie" Bildrechte: MDR/Tom Schulze

Natürlich präsentiert Uta Bresan wieder die Wunschmusik der Zuschauer und es gibt die Möglichkeit, während der Sendung aus dem Urlaub oder in den Urlaub zu grüßen und/oder zu gratulieren. Dass die Grüße auch gut ankommen, dafür sorgt Peter Heller. Er unterstützt Uta Bresan als Experte in Sachen soziale Medien. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Wünsche und Kommentare der Zuschauer. Dritter im Bunde ist Moderator und Schlagersänger Ross Antony. Er sorgt wie immer für eine Überraschung.



Natürlich gibt es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting - dieses Mal stehen drei stimmungsvolle Titel von KLUBBB3 zur Auswahl. Das Voting startet hier am 26. August um 20:00 Uhr.