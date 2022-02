Wenn am 25. Februar ab 20:15 Uhr Uta Bresan und Peter Heller das Publikum zu einer neuen Folge von "Musik für Sie" begrüßen, dreht sich alles um die schönen Seiten des Winters. Es werden auch wieder jede Menge Musikwünsche erfüllt, Nachrichten vorgelesen und Grüße in die Welt hinaus geschickt. Dabei interessieren uns ganz besonders: eure Eindrücke, Bilder und Videos aus der kalten Jahreszeit - ob vom Ski fahren, Fasching oder von langen Winter-Spaziergängen. Zeigt uns, wie ihr eure Zeit verbringt und vor allen Dingen natürlich, mit wem ihr dies am liebsten tut und wem ihr vielleicht einen Gruß da lassen möchtet.

Mit dabei: Eric Philippi, Julia Lindholm und Frank Zander

Schlagerstar aus Schweden: Julia Lindholm Bildrechte: MDR / Saxonia Entertainment / Tom Schulze Das Moderatoren-Duo kann sich natürlich trotz frostiger Temperaturen auf spannende Gäste freuen. Mit dabei ist diesmal Julia Lindholm. Um die Schwedin mit dem Gespür für energiegeladene Schlagermusik ist es in letzter Zeit musikalisch etwas ruhiger geworden. Auf Instagram kündigte sie aber kürzlich an, dass "hinter den Kulissen schon einiges passiert". Mit Frank Zander meldet sich außerdem eine echte Schlagerlegende bei Uta Bresan und Peter Heller an. Der Sänger von Hits wie "Hier kommt Kurt" hat gerade erst Anfang Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert - es wird also mit Sicherheit auch noch ein nachträgliches "Happy Birthday" geben.

Ist im "Musik für Sie"-Webtalk dabei: Eric Philippi Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Neben Julia Lindholm und Frank Zander wird außerdem auch Eric Philippi mit von der Partie sein, der sich im Anschluss an die Sendung auch euren Fragen im "Musik für Sie"-Webtalk auf der Facebook-Seite von Meine Schlagerwelt und auf meine-schlagerwelt.de stellen wird und sich darauf freut, diese zu beantworten. Für den Schlager-Durchstarter des letzten Jahres lief es leider in letzter Zeit gesundheitlich nicht gut, der junge Sänger hat mit einer Kehlkopfentzündung zu kämpfen, die Gesang zuletzt unmöglich machte. Bei "Musik für Sie" wird er von seinem aktuellen Gesundheitszustand berichten und erzählen, wie es bei ihm musikalisch weitergeht.

Eure Grüße in der Sendung

Er sammelt die Nachrichten und Grüße der Zuschauer: Peter Heller Bildrechte: MDR/Tom Schulze Neben der Wunschmusik der Zuschauer wird es auch die Möglichkeit geben, während der Sendung Grüße direkt ins Studio zu schicken. Peter Heller sorgt dafür, dass diese gut beim Adressaten ankommen. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Grüße und Kommentare des Publikums. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können außerdem auf Entertainer und Schlagersänger Ross Antony gespannt sein, der für eine große Überraschung sorgt. Unterstützung hat er sich dafür bei Schlagersänger und Moderator Bernhard Brink geholt.



Selbstverständlich wird es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting geben - dieses Mal stehen drei Hits von Schlagerstar Beatrice Egli zur Auswahl. Das Voting startet am 24. Februar um 20:00 Uhr auf meine-schlagerwelt.de.

Hinweise zu euren Nachrichten