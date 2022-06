Mit dem Boot über den See, entspannen im Strandkorb oder einfach eine Kugel Eis im Sonneschein - unsere Schlagerstars genießen den Sommer in vollen Zügen. Auch bei "Musik für Sie" hat die sonnige Jahreszeit Einzug gehalten und es werden eure sommerlichen Bilder und Grüße gesucht - egal ob aus dem Urlaub oder vom heimischen Balkon. Am 17. Juni ab 20:15 Uhr spielen Uta Bresan und Peter Heller nicht nur die Hits eurer Lieblings-Stars, sondern überbringen auch wieder eure Nachrichten überbracht und Grüße.

Talkgäste: Semino Rossi, Kim Fisher und Olaf Berger

Das Moderatoren-Duo freut sich außerdem wieder auf spannende Gäste. Getalkt wird etwa mit Semino Rossi. Er ist nach einigen Wochen Pause wieder zurück im Rampenlicht. Der 60-jährige Sänger hatte sich im April zurückgezogen und auch einige Konzerte abgesagt. Seine Sprecherin teilte damals mit, dass er in den Wochen zuvor bei der Arbeit an seinem aktuellen Album "Heut hab ich Zeit für Dich" und dessen Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen sei. Nun hat er aber wieder Kraft getankt und wird bei "Musik für Sie" zugeschaltet sein.

Zu Gast im Studio sein wird außerdem Moderatorin und Sängerin Kim Fisher. Die 53-Jährige erlebt gerade aufregende Zeiten. Im Juli erscheint ihr neues Studioalbum "Was fürs Leben" - das erste Album seit über 20 Jahren. Nachdem sie sich in den letzten Jahren auf die Moderation, beispielweise der MDR- und RBB-Talkshow "Riverboat", konzentriert hatte, kehrt sie nun auch zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. Im Talk mit Uta Bresan wird sie darüber sprechen.

Freut sich schon auf eure Fragen: Olaf Berger. Bildrechte: imago/Future Image In der Sendung zu sehen sein wird auch Marc Marshall. Der Sohn von Schlagerlegende Tony Marshall sprach in einem exklusiven Interview über den Gesundheitszustand seines Vaters. Im Web-Talk im Anschluss an diese Ausgabe von "Musik für Sie" erwarten Uta Bresan und Peter Heller dann Sänger Olaf Berger. Der Musiker veröffentlichte vor drei Wochen seine neue Single "Lass die Sonne in dein Leben" und wird im Web-Talk eure Fragen beantworten.

Eure Grüße in der Sendung

Er sammelt die Nachrichten und Grüße der Zuschauer: Peter Heller Bildrechte: MDR/Tom Schulze Neben der Wunschmusik der Zuschauer wird es auch die Möglichkeit geben, während der Sendung Grüße direkt ins Studio zu schicken. Peter Heller sorgt dafür, dass diese gut beim Adressaten ankommen. Er hat Facebook, Instagram und WhatsApp im Blick und präsentiert in der Live-Sendung die Grüße und Kommentare des Publikums. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können außerdem auf Entertainer und Schlagersänger Ross Antony gespannt sein, der für eine große Überraschung sorgt. Unterstützung hat er sich dafür beim Südtiroler Sänger Rudy Giovannini geholt.



Selbstverständlich wird es auch in dieser Sendung wieder ein Hit-Voting geben - dieses Mal stehen drei Songs von Semino Rossi zur Auswahl.

Hinweise zu euren Nachrichten