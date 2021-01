Über Facebook, Instagram und WhatsApp könnt ihr uns außerdem live während der Sendung Grüße an eure Liebsten übermitteln. Ob runder Geburtstag, großes Jubiläum oder eine wichtige Hilfe in der Not – bei "Musik für Sie" könnt ihr ganz direkt "Danke", "Alles Gute" oder "Herzlichen Glückwunsch" sagen. Die WhatsApp-Nummer wird hier pünktlich zur Sendung veröffentlicht. Im Studio an der Seite von Uta Bresan wird Peter Heller mit durch die Sendung führen. Das Gesicht von "Meine Schlagerwelt" ist jetzt schon gespannt auf den einzigartigen Dialog mit dem Publikum.