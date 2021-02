Ist im Live-Talk nach der Sendung zu Gast: Schlagerstar Eloy de Jong. Bildrechte: Telamo/Germann Popp

Es gibt auber auch eine große Überraschung: Schlagerlegende Patrick Lindner feiert in der Sendung die TV-Premiere seiner neuen Single. Denn am 19. Februar erscheint das Video zu seinem Song "So fühlt sich nur die Liebe an" und läuft bei "Musik für Sie" erstmals im TV.



Im Anschluss an die Fernsehsendung wird „Musik für Sie“ auf der Facebookseite von Meine Schlagerwelt und auf meine-schlagerwelt.de als Livestream weitergeführt - jedesmal mit einem Schlagerstar im exklusiven Interview! Am 19. Februar werden Uta Bresan und Peter Heller den wunderbaren Eloy de Jong im Livetalk begrüßen können.