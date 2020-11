Freut sich auf seine Reise durch den Süden Thüringens: Eloy de Jong. Bildrechte: MDR/Tom Schulze

Außerdem mit dabei auf dieser vorweihnachtlichen Tour sind Eloy de Jong, Jürgen Drews, die Nockis, Olaf Berger, Sonia Liebing, Björn Landberg, ROTBLOND, Uschi Brüning & Günther Fischer und René Ulbrich.



Der Weg führt Uta Bresan und die Stars über Neuhaus am Rennweg und die Porzellanstraße bei Eisfeld bis nach Lauscha, die Heimat der Christbaumkugeln und schließlich in die traditionsreiche Spielzeugstadt Sonneberg. Schließt euch Uta Bresan an und geht mit ihr auf eine musikalische Reise, am 27. November um 20:15 Uhr im MDR.