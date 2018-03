"Musik für Sie"-Wunschbox im LANDESFUNKHAUS THÜRINGEN Bildrechte: MDR/Saxonia/Anne Kolberg

100 Sendungen "Musik für Sie" - da hat nicht nur Moderatorin Uta Bresan allen Grund zu feiern! Auch ihr, liebe Schlagerfreunde, sollt zum Jubiläum reichlich beschenkt werden - nämlich mit jeder Menge ... Musik! Da die Jubiläumsausgabe von "Musik für Sie" in Erfurt aufgezeichnet wird, hat Uta Bresan vom 26. März bis 03. April zwei Wunschbriefkästen in der Thüringischen Landeshauptstadt aufstellen lassen: einen direkt im Erfurter Landesfunkhaus, den zweiten im Ticket Shop der Touristeninformation in der Innenstadt. Einfach beim nächsten Stadtbummel oder zum Osterspaziergang vorbeischauen, eure ganz persönlichen Musikwünsche aufschreiben - und auf die 100. "Musik für Sie"-Sendung am 11. Mai, 20:15 Uhr im MDR FERNSEHEN freuen! Macht mit!!