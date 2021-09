Musik für Sie Stimmt ab für euren Draufgänger-Wunschhit!

Bis in die Sendung "Musik für Sie" am 24. September hinein könnt ihr für euren Wunschhit von "Die Draufgänger" abstimmen! Der Gewinner-Song läuft in der Show. Zur Wahl stehen die drei Hits "Cordula Grün", "Marie" und "Schachmatt". Zum Abstimmen klickt einfach auf das Bild eures Wunschhits!