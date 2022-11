Musik für Sie Stimmt ab für euren Wunschhit von der Kelly Family!

Hauptinhalt

Bis in die Sendung "Musik für Sie" am 18. November hinein könnt ihr für euren Wunschhit von der Kelly Family abstimmen! Der Gewinner-Song läuft in der Show. Zur Wahl stehen die drei Hits "Who'll come with me (Davids Song)", "An Angel" und "Nanana". Zum Abstimmen klickt einfach auf das Bild eures Wunschhits!