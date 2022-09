Musik für Sie Stimmt ab für euren Oktoberfest-Wunschhit!

Bis in die Sendung "Musik für Sie" am 23. September hinein könnt ihr für euren Oktoberfest-Wunschhit! Der Gewinner-Song läuft in der Show. Zur Wahl stehen "Rock mi" von VoXXclub, "Hey Baby" von DJ Ötzi und "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang. Zum Abstimmen klickt einfach auf das Bild eures Wunschhits!