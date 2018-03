Günther Fischer Der Jazzmusiker und Komponist Günther Fischer wird vor allem mit einem Song verbunden: "Solo Sunny", dem Titelsong zum gleichnamigen DEFA-Film. Das Lied war nie in den Hitparaden, aber es war in den amerikanischen Charts, kurz nachdem der Film in Westberlin mit Renate Krößner in der Hauptrolle einen Silbernen Bären gewonnen hatte. Bis heute komponierte Günther Fischer über 200 Filmmusiken, von "Der Aufenthalt" (1983) bis "Sushi in Suhl" (2012), sowie viele Jazzlieder. Auch in den Bereichen Ballett und Musical probierte er sich aus. Durch seine Zusammenarbeit mit Manfred Krug berühmt, arbeitete er mit vielen Sängern erfolgreich zusammen, u.a. mit Veronika Fischer und mit Uschi Brüning. Bildrechte: IMAGO