Der Auftritt beim ESC machte Nicole zur Legende. Bildrechte: dpa

Mit einem Schlag wurde die 17-jährige Sängerin damals nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in ganz Europa bekannt. Bis heute ist Nicole eine überaus populäre, gefragte Künstlerin und wird über Deutschland hinaus für ihre Stimme und ihre Songs geliebt. So erinnert sie sich in ihren "Musikgeschichten" zum Beispiel an einen sehr bewegenden Auftritt in Israel.