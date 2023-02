Die 70-Jährige sieht einen wichtigen Grundstein ihres Erfolges in ihrer Schulzeit. Die Bayerin wurde bis zu ihrem 16. Lebensjahr von Klosterschwestern unterrichtet und streng erzogen – und sie ist dankbar dafür.

Michael und Marianne Hartl mit einem ihrer beiden Söhne in München 1982. Bildrechte: imago images/Lindenthaler

"Es war ein Drill", sagte die Sängerin in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Die Strenge habe ihr aber gut getan: "Man durfte beim Essen nicht reden, man durfte keine Hosen tragen, keine ärmellosen Blusen oder Pullis. Man musste in der Pause in Reih und Glied gehen, es gab kein Herumtollen", beschrieb Marianne ihre Schulzeit.