Wie die aus drei Brüdern bestehende Band nun auf ihren Kanälen in den sozialen Medien mitteilte, haben sich beide Parteien zu einem Gespräch getroffen, in welchem der Streit außergerichtlich beigelegt werden konnte. Die Band habe Mey dargelegt, dass es nicht ihr Ziel gewesen sei, ihn mit der aufgelegten "Über den Wolken"-Parodie zu kränken: "Vielmehr haben wir Respekt vor dem Lebenswerk von Reinhard Mey", so die Dorfrocker in ihrem Statement.

Über 500 Songs kommen aus seiner Feder: Liedermacher und Musiker Reinhard Mey Bildrechte: IMAGO / Photopress Müller