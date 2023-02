Große Stimmung, großes Herz: Mickie Krause finanziert insgesamt vier Schulen in Afrika. Bildrechte: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP

"Am 3. Juni 1998 hatte ich meinen ersten Auftritt auf Mallorca und deshalb es gibt keinen besseren Ort als den Megapark, um mein 25. Bühnenjubiläum zu feiern. Jürgen Drews hat mir die Verantwortung übertragen, die Aufgaben des Königs von Mallorca zu übernehmen und so etwas kann man ja nicht absagen", so Krause in dem mallorquinischen Blatt.