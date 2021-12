Der abgesetzte "DSDS"-Chefjuror Dieter Bohlen will bald wieder Modern-Talking-Hits auf großer Bühne singen. "Ja meine Freunde, bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren", sagte der 67-Jährige in einer Instagram-Story. Auftreten will Bohlen demnach im kommenden August auf dem Schlager-Festival "Lieblingslieder" in Bonn. Auf der Festival-Seite werden neben Bohlen auch Schlagerstars wie Giovanni Zarrella, Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, Jürgen Drews und Vanessa Mai teilnehmen. Dieter Bohlen wird als "Special Guest" angekündigt.