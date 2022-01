Autsch, das hat sicher weh getan! Schlagerstar und Insel-Aristokrat Jürgen Drews präsentierte sich heute auf seiner Instagram-Seite mit Gips-Schiene an linker Hand und Unterarm. Was erstmal dramatisch aussieht, ist aber glücklicherweise nicht ganz so schlimm. Während es die Hand erwischt hat, ist der Arm offenbar unversehrt. Für seine Fans gibt der Sänger Entwarnung: