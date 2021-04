Jasmin Wagner, die Ehefrau des in der Nacht zum Dienstag verstorbenen Schauspielers und Sängers Willi Herren, durchlebt im Moment eine unfassbar schwere Zeit. Willi und Jasmin waren zwei Jahre verheiratet, Im März teilte Jasmin Herren via Instagram die Trennung von Willi Herren mit. In dem Post schrieb die 42-Jährige dass sie nie gedacht hätte, dass es so komme und beteuerte, Willi noch immer zu lieben. Auch zur Eröffnung seiner "Rievkooche Bud" vor wenigen Tagen, hatte Jasmin ihrem Mann gratuliert.