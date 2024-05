Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind es vor allem gesundheitliche Probleme, die Nadja Abd el Farrag daran hindern, ihre, erst letztes Jahr gestartete Karriere als Stimmungssängerin weiter zu verfolgen. U.a. leide die 59-Jährige an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) und möchte sich deshalb komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Ihren letzten Auftritt wird "Naddel" an dem Ort haben, an dem sie vor 11 Monaten mit knapp 400.000 Fans gemeinsam mit ihrem Manager Andreas Ellermann ihr "Comeback als Sängerin" feierte: Der Schlagermove in Hamburg: