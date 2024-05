400.000 Schlagerfans feierten am vergangenen Samstag (25. Mai 2024) den 26. "Schlagermove" in Hamburg. Mit dabei waren zum zweiten Mal in Folge Nadja Abd el Farrag und ihr Manager Andreas Ellermann. Und wenn es nach der gebürtigen Hamburgerin geht, war es auch nicht ihr letzter Auftritt als Sängerin, wie sie "t-online.de" erzählt hat: