2019 versuchte sich Nadja abd el Farrag auf Mallorca als Sängerin am Ballermann: Aus der erhofften Gesangskarriere wurde damals nichts.

Es war still geworden um die Ex-Freundin von Dieter Bohlen , aber jetzt soll es dafür umso lauter werden. Nadja Ab del Farrag und ihr Manager Andreas Ellermann haben in der Bild-Zeitung erzählt, dass die beiden ab sofort Karriere als Schlager-Duo machen möchten.

Auch den ersten Song haben die beiden bereits in einem Tonstudio aufgenommen und das ist gleich die Coverversion eines absoluten Klassikers: "Fiesta Mexicana" von Rex Gildo, den Andreas Ellermann persönlich gekannt hat, wie er dem Blatt erzählt:

Ich war ja früher eng mit Rex Gildo befreundet, habe einige Sendungen mit ihm gedreht. Er hat immer zu mir gesagt: Wenn einer den Titel noch mal neu macht, dann Du! So hat Naddel jetzt endlich einen neuen Job als Sängerin und wir beide haben mächtig Spaß. Rex würde das gefallen!

Der Coversong der beiden soll auch schon bald Premiere feiern, beim "Schlagermove" am 8. Juli in Hamburg: "Wir werden richtig einheizen, sind total gespannt. Wir werden auch viele CDs mitbringen und an unsere Fans verschenken", versprach Ellermann im Bild-Interview.