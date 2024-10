Den Hauptgrund für ihr Karriereende ist für die Sängerin ihr fortgeschrittenes Alter. Sie könne nicht so tun, "als wäre ich eine junge Frau", sagte die Künstlerin. "Ich habe kein Recht, auf die Bühne zu gehen und schlecht zu singen, auch wenn die Zuhörer mir dafür applaudieren würden."

Nana Mouskouri machte sich von Kreta aus auf, eine Weltkarriere zu starten. An einem Athener Konservatorium absolvierte Mouskouri neun Jahre lang eine klassische Gesangsausbildung, wurde dann aber Folklore- und Jazz-Sängerin. 1959 nahm sie ihre erste viel beachtete Platte mit griechischen Chansons auf.

In Deutschland waren es 1962 die "Weißen Rosen aus Athen", die ihr den Durchbruch und gleich eine Goldene Schallplatte brachten. Im guten Jahres-Rhythmus konnte sie an diesen Erfolg anknüpfen, bis es für sie 1965 auf gemeinsamer Tournee mit Harry Belafonte durch Kanada und die USA schließlich an die Weltspitze ging.