Vor allem in den 70er-Jahren nimmt die internationale Karriere der Sängerin enorm Fahrt auf. Nana Mouskouri singt in den unterschiedlichsten Sprachen wie: Griechisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, vereinzelt auch in Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Russisch, Wallonisch und Hebräisch. Auf dem Foto singt sie mit dem österreichischen Schlagersänger Peter Alexander ein Duett in deutscher Sprache. Bildrechte: imago images / Mary Evans