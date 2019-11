Schlagerimport aus Malaysia: Natasha Sass

Geht da ein neuer Stern am Schlagerhimmel auf? Die 19-jährige malaysische Sängerin Natasha Sass hat mit "Wenn ich schlaf", "Seelenverwandt" und "Hellwach" bereits mehrere Singles veröffentlicht. Während Natasha in Malaysia bereits als Teenie-Pop-Star einen Namen hat, muss sie in Deutschland erst einmal auf sich aufmerksam machen.