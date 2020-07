Vor 38 Jahren landete Markus Mörl mit "Ich will Spaß" seinen größten Hit. Jetzt, mit 60 Jahren, ist der Neue Deutsche Welle-Star das zweite Mal in den Hafen der Ehe eingelaufen. Und das nicht still und heimlich, sondern vor laufender Kamera. Am Samstag gab Markus seiner langjährigen Freundin und Kollegin Yvonne König auf einem Rheinschiff im hessischen Rüdesheim das Ja-Wort.