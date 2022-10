Emotionaler Auftritt Nena überrascht Florian Silbereisen beim Schlagerjubiläum

In 99 Feste-Shows hat Florian Silbereisen immer wieder für Überraschungen gesorgt, aber so manches Mal war auch er der Überraschte. So auch in seiner 100. Jubiläumssendung. Er habe zwar gewusst, dass es eine Überraschung für ihn gibt, nur wer oder was, das sei ihm nicht verraten worden, erzählte er.