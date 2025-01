Es war wohl einer der schönsten Momente im Leben der Sängerin: Am 11. Januar trat Nena mit ihren drei Kindern Larissa, Sakias und Simeon in Florian Silbereisens Schlagerchampions auf. Gemeinsam performten die vier Nenas neuen Song "In meinem Leben", dann präsentierte Sakias in einer Fernsehpremiere seinen Titel "Wir kommen in Frieden". Die Zuschauer erlebten eine stolze und strahlende Sängerin und Mutter. Doch Nena musste das Schlimmste erleben, was einer Mutter passieren kann.