Man könnte meinen der Tag von Vanessa Mai hat deutlich mehr als nur 24 Stunden. Aktuell ist die Sängerin auf "Für immer"-Tour , welche am 20. September mit einem Konzert in Dresden endet. Erst Anfang August hat sie mit "Metamorphose" ihr neues Album veröffentlicht, welches bis auf Platz 3 der deutschen Albumcharts gestiegen ist. Und schon bald, nämlich am 2. November, soll ihre Biografie "I do it Mai way" erscheinen. Als wäre das nicht schon genug für eine Künstlerin kommen jetzt noch zwei TV-Formate obendrauf. Von Vanessa Mai wird es demnächst eine Doku-Reihe und eine Game-Show zu sehen geben.

Vanessa Mai zeigt Einblicke in die Schlagerbranche. Bildrechte: IMAGO / Eibner

In der Reihe "MAI time is now" (dt. "Meine Zeit ist jetzt") soll die Sängerin in ungewohnt intimen Homestories zu sehen sein, wie es vom federführenden Sender der Doku, dem SWR, heißt. In drei Folgen à 30 Minuten gibt Vanessa Mai "spannende Einblicke in das 'System Schlager'" und spricht dabei auch über "falsche Freunde [...] und die wichtigsten Menschen in ihrem Leben". In der Reihe wird sie unter anderem bei ihrem ersten Konzert nach langer Corona-Pause begleitet. Zu sehen gibt es die Doku ab dem 22. Oktober in der ARD-Mediathek und am gleichen Tag im Ersten im Anschluss an die Tagesthemen.



"MAI time is now" | Das Erste | 22. Oktober | nach den Tagesthemen