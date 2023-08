Wie der ausstrahlende Sender RTLzwei in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden Sylvie und Oli die neue Staffel der Show live aus Griechenland moderieren. Dabei wird Oli.P als Kontaktperson der Zuschauer agieren. Für den vielseitigen Künstler, so heißt es in der Mitteilung weiter, sei die neue Aufgabe ein Heimkommen. Sein erstes Engagement als Schauspieler habe er schließlich bei der RTLzwei-Serie "Alle zusammen - jeder für sich" gehabt.