Auf neuem Album Eloy de Jong singt Schlaflied für seine Tochter Indy

Die Energie eines elfjährigen Mädchens ist unglaublich. An manchen Tagen ist es wirklich so gewesen, dass Ibo und ich gesagt haben: 'Weißt du was? Wir werden jetzt schlafen gehen und du machst dein Ding. Putz dir deine Zähne, wasch dir dein Gesicht. Wir sehen uns morgen wieder.'