Wolfgang Lippert 1989. Bildrechte: IMAGO

Wolfgang Lippert feierte in der DDR mit seinem Song "Erna kommt" Erfolge. Das Lied ist seiner Großmutter gewidmet, bei der er aufwuchs. Von 1983 bis 1986 moderierte er die monatliche DDR-Kindersendung "He, Du!". Es folgten eine Reihe von Unterhaltungssendungen, die "Lippi" im DDR-Fernsehen präsentierte, wie "Meine Show" oder "Ein Kessel Buntes". 1992 wurde er Nachfolger von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Nach neun Folgen musste er die Moderation wieder an seinen Vorgänger Gottschalk abgeben. Seit dem Jahr 2000 ist Wolfgang Lippert als Balladensänger und Schauspieler bei den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek auf Rügen zu sehen und seit 2018 moderiert er die Show "Damals war’s" im MDR Fernsehen .

Seinen 70. Geburtstag feiert "Lippi" am 16. Februar 2022.