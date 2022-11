Im Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt sind in den vergangenen Wochen Umzugskartons von Raum zu Raum unterwegs gewesen. Auch die MDR SCHLAGERWELT hat eingepackt und ist mit Möbeln, Technik und Dekoration in ein anderes Gebäude gezogen. Das war möglich, weil die MDR Media ein Haus frei gemacht hat, den sogenannten Erweiterungsbau 1.