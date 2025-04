Bildrechte: imago images/Tinkeres

Vor kurzem gab die 36-Jährige auf Instagram ein Update, wie sie es schafft, ihre Karriere und ihre Söhne unter einen Hut zu bekommen. Sie postete ein Kuschelfoto mit ihren beiden Jungs und schrieb dazu, dass ihre "Babys" gerade zwei Nächte bei ihrem Papa waren und sie die beiden so vermisst habe. "Wir verstehen uns. Wir sind für unsere Jungs da. Ich bin ein bisschen stolz auf uns", so Anna-Maria abschließend.

In einem Interview mit dem Hamburger Stadtmagazin "Oxmox" hatte die Sängerin gesagt, dass sie bei der Betreuung ihrer beider "Räuber" auch sehr von ihrer Mutter unterstützt würde. Ohne ihre Mutter, so Anna-Maria, würde das Kartenhaus recht rasch zusammenfallen. Sie sei zum Glück mega flexibel und helfe, wo sie könne. Außerdem gebe es ein Au-pair-Mädchen.