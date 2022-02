Fantasy , das sind Martin Hein und Fredi Malinowski. Die beiden sind beinahe gleich alt. Martin ist gerade 51 Jahre alt geworden, Fredi wird es im März, ist also der jüngere von beiden. Umso erstaunlicher ist, was sie in der letzten "Musik für Sie"-Sendung Moderatorin Uta Bresan Neues von sich erzählt haben. Während Martin von seiner Verlobung mit seiner Freundin Mela Rose kurz vor Silvester schwärmte, erzählte Fredi , dass er Ende November Großvater geworden ist.

Martin und ich waren gerade auf einer Schiffsreise, wir konnten leider nicht in Essen sein. [...] Aber drei Tage später war ich dann da und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich in meinem jungen Alter noch einmal Vater und zwar Großvater werden durfte.

Das Cover des neuen Albums von Fantasy. Bildrechte: Sony Music

Auch Martin und Fredi haben die Corona-Zeit nicht untätig verstreichen lassen. In "Musik für Sie" erzählt Fredi, dass sie schon viele Jahre den Wunsch hatten, ein Album mit ihren schönsten Liedern, die sie ein Leben lang begleitet haben, zu machen. Sie hätten teilweise ihr Team geändert und sich neu orientiert. Und jetzt hätten sie die Zeit genutzt und die Idee umgesetzt. "Das hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese alten wunderschönen Lieder jetzt mal im Gewand von Fantasy zu hören. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Album", so der Sänger abschießend. Das Album "Fantasy - Lieder unseres Lebens" erscheint am 18. Februar.