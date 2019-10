Udo Jürgens komponierte mehr als 1.000 Lieder Bildrechte: dpa

Udo Jürgens - fast fünf Jahre nach seinem Tod kommt jetzt ein Film mit seinen größten Hits in die Kinos. Im Streifen "Ich war noch niemals in New York" werden die Einzelnummern des erfolgreichen gleichnamigen Udo-Jürgens-Musicals in einer Story verwoben. Regisseur Philipp Stölzl ("Der Medicus") ist dafür bekannt, dass er einen Film so dreht, dass er bei einem breiten Publikum ankommt, ohne sich dem Massengeschmack anzubiedern. Irgendwann reißt der Film einfach mit, im Schwung der Choreographien, im Überschwang der Gefühle und nicht zuletzt in Bewunderung für die Schlagerkunst von Udo Jürgens.