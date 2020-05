Es ist eine aufregende Zeit für den Nachwuchs-Künstler Daniel Sommer, schließlich steht sein erster großer TV-Auftritt kurz bevor. Am 24. Mai soll er nämlich bei Stefan Mross' Fernsehshow "Immer wieder sonntags" im Ersten auftreten und damit mit so gestandenen Schlagersängern und -sängerinnen wie Maite Kelly, Patrick Lindner oder Stefanie Hertel auf der Bühne stehen. Aber woher kommt Daniel Sommer eigentlich?

Daniel Sommer kommt aus Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen und macht schon seit seiner Kindheit mit Leidenschaft Musik. Von seiner Heimat aus hat er jahrelang die Innenstädte der Republik bereist, um die Menschen mit seiner Musik zu bewegen. Obwohl er erst 28 Jahre alt ist, macht er schon seit 21 Jahren Musik und ist seit zehn Jahren als Straßenmusiker unterwegs. Im Teenie-Alter hat Daniel dann seine ersten Erfolge auf der Video-Plattform "YouTube" gefeiert und seine ersten Konzerte vor Fans gespielt. Dass er ein Händchen für ganz besondere musikalische Momente hat, konnte er außerdem schon auf über 100 Hochzeiten beweisen, auf denen er Brautpaare und ihre Gäste begeisterte.

Das Cover seiner ersten Single: Daniel Sommer - Herz auf unendlich. Bildrechte: VIA Music Entertainment

Freunde haben ihn irgendwann überredet, das Ganze doch mal auf professioneller Ebene zu versuchen. Mit der Zeit hat Daniel angefangen, eigene Songs zu schreiben, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Künstlerkollegen, wie zum Beispiel für Marie Wegener und Bernhard Brink. Doch nun zieht es ihn selbst ins Rampenlicht.



Am 22. Mai erscheint seine Debütsingle "Herz auf unendlich". Im Pressetext heißt es, seine Musik ist "lagerfeuertauglich, tanzbar und durchweg positiv. Sommer steht für einen lebensbejahenden Sound mit voller Energie." Dieser Eindruck bestätigt sich direkt bei den ersten Takten. Man könnte sagen, es ist Musik von Sommer, für den Sommer. Bei seiner Single soll es jedoch auch nicht bleiben: Für das kommende Jahr kündigt Daniel Sommer ein komplettes Album an. Wenn er so positiv bleibt, werden wir sicher noch einiges von ihm hören.