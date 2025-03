Im Interview mit Moderator Harry Blaha sagte Nicole, dass sie schon stolz darauf sei, dass sie nach mehr als 40 Bühnenjahren noch einmal auf die Nummer 1 gekommen ist. Der Song ist auch im Programm der "Carpe Diem"-Tournee von Nicole, deren zweiter Teil im Frühjahr startet. Für die Sängerin ist es vor allem wichtig, dass das, was sie ihrem Publikum sagen will, auch ankommt. Bei ihrer aktuellen Tour singt sie als letztes Lied "Carpe Diem" .

Damit sage ich den Menschen, die in mein Konzert gekommen sind: 'Genießt den Tag, genießt jede Stunde. Ihr wisst nicht, was das Schicksal für euch bereit hält und ob es euer Freund ist.'

Wenn sie dann nach dem Konzert ins Foyer komme, höre sie die Menschen oft sagen: "Recht hat sie!" Und dann sei sie beseelt. Weil es ein wunderbarer, gemeinsamer Abend gewesen sei mit tollen Augenblicken. Ende 2020 war Nicole an Brustkrebs erkrankt, die Sängerin kämpfte mit einer Operation und einer Chemotherapie erfolgreich gegen die Krankheit. 2022 kehrte sie auf die Bühne zurück. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte sie damals, dass sie aus dieser schweren Zeit ihre Lehren gezogen habe: "Genieße den Tag! Die wenigsten Leute machen sich bewusst: Das Leben ist endlich. Es kann morgen alles anders sein."

Bildrechte: IMAGO/United Archives

Mit gerade einmal 17 Jahren ersang Nicole 1982 mit ihrer weißen Gitarre und dem Ralph-Siegel-Song "Ein bisschen Frieden" den ersten Sieg für Deutschland beim Eurovision Song Contest. In den 80er- und 90er- Jahren war Nicole 17 Mal auf Platz 1 der Hitparade. Im aktuellen ARD Hitparaden-Interview mit Harry Blaha sagte die 60-Jährige, dass sie schon ein Gewinnertyp sei. "Wenn ich in einen Wettbewerb gehe, will ich auch ganz vorn landen. Dabei sein ist eben nicht alles!"