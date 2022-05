Die Nachricht war ein Schock: Am 27. April macht Schlagersängerin und ESC-Gewinnerin Nicole ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Im Dezember 2020 bekam sie die Diagnose - 16 Monate später hatte sie die Krankheit besiegt. "Mädel, du hast es geschafft", schrieb die Sängerin in einem emotionalen Instagram-Posting an sich selbst. Am Samstag, den 30 April, stand die 57-Jährige nun erstmals wieder auf einer Bühne - ihr Auftritt sollte tränenreich werden.