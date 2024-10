Heute geht es Nicole gesundheitlich nach eigener Aussage "sehr gut" und sie hoffe, dass alles so gut weitergehe. Denn an einen Bühnenabschied denkt Nicole noch nicht. Am 13. November 2024 startet ihre Tour in Plauen, die bis ins Jahr 2025 weitergehen soll. 2026 werde es dann "sehr wahrscheinlich" ein neues Album geben.