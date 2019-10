Bildrechte: Telamo / Nikolaj Georgiew

13 neue Songs erwarten die Fans auf dem neuen Album - viele aus der eigenen Feder von Nicole. Sie hat sich allerdings auch prominente Unterstützung beim Schreiben geholt: Kein Geringerer als Heinz Rudolf Kunze war an einigen Songs mitbeteiligt. Und diese geballte Erfahrung der beiden hört man auch. Kaum ein Album von Nicole war so abwechslungsreich. Mal schnell und poppig wie im Titelsong "50 ist das neue 25", dann wieder ruhig und verträumt wie im Titel "Bis ans Ende dieser Welt".



Egal in welchem Tempo, am Ende bleiben die Songs von Nicole immer positiv, wie man am Titel "Heut ist das Leben mein Freund" erkennen kann. Ein ganz besonderes Highlight gibt es noch am Ende des Albums. Nicole und Heinz Rudolf Kunze lassen seinen größten Hit nochmal neu aufleben: "Dein ist mein ganzes Herz" als sinnliches Duett. Bei den Aufnahmen dürften sich wohl beide wieder wie 25 gefühlt haben.