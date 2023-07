Als Schlagersängerin Nicole 2020 die Diagnose Brustkrebs bekam, begann für sie ein Kampf gegen die Krankheit. In einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" sagte die 58-Jährige, dass sie bei der Überwindung der Erkrankung auch Kraft aus dem Glauben gezogen habe. Entscheidend sei eine Begegnung mit Papst Benedikt XVI. im Jahr 2011 gewesen. Damals habe sie bei einer Audienz ihre Eheringe, einen Wolfszahn, ein silbernes Kreuz und einen kleinen Engel für die noch ungeborene Enkeltochter dabei gehabt. Die Sachen habe sie dem Papst in die Hände gelegt und ihn gebeten, diese zu segnen.

In Florian Silbereisens ""Schlagerjubiläum" 2022 feierte Nicole ihre Rückkehr auf die große Showbühne. Bildrechte: dpa

Nach der Audienz habe sie dann zu ihrem Ehemann Winfried gesagt: "So, jetzt kann mir nichts mehr passieren." Selbst, wenn ihr etwas Schlimmes widerfahren sollte, würde sie diese Prüfung bestehen. Ihrem Arzt zufolge ist Nicole mittlerweile geheilt. Alle drei Monate, so die Sängerin, gehe sie zur Untersuchung, bis jetzt sei alles in Ordnung. Kurz nach ihrer Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2022 hatte Nicole in einem Interview mit "Meine Schlagerwelt" gesagt, dass die Sorge, dass der Krebs irgendwann zurückkomme, bleibe. Damit, so Nicole, lebe jeder, der diese Krankheit durchgemacht habe. Doch sie sei ja auch kein Einzelfall.